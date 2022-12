OPROEP. Ben jij een promo- en bonnenjager en bespaar je zo flink op je kassaticket in de supermarkt?

Vier op de tien Limburgers hebben in 2022 bespaard op hun wekelijkse boodschappen. Dat blijkt uit een bevraging van Het Belang van Limburg. Vaak kwam die besparing er uit pure nood, want de prijzen in onze supermarkten stegen het afgelopen jaar met bijna twintig procent.

Alles wordt duurder: je wekelijkse boodschappen, een huis kopen of (ver)bouwen, je maandelijkse energiefactuur of op vakantie gaan. Februari is daarom budgetmaand bij HBVL onder de noemer SOS Budget. Onze redactie plant vier weken lang reportages, interviews, tips en bruikbare informatie over datgene waarvan jij wakker ligt.

Ook over onze wekelijkse boodschappen, die na wonen de grootste hap nemen uit het gezinsbudget. Veertig procent moest dit jaar besparen op hun winkelbudget. Facebookgroepen als Promojagers.be en Extreme Couponing zien hun ledenaantallen maand na maand stijgen

