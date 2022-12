Het veldrijden viert dezer dagen hoogtij. Ook in onze provincie. Zopas was er de thriller in Zolder-Terlaemen en ondertussen wordt voor volgende week de kuil in Zonhoven klaargemaakt. Tussendoor is er morgen de veldrit in Kerniel. Weliswaar wedstrijden van een niveau lager. Maar wedstrijden die voor de jeugd broodnodig zijn.