Tweedekansonderwijs wordt flexibeler

Opleidingen in het tweedekansonderwijs, voor wie geen diploma secundair onderwijs behaalde, worden flexibeler. Concreet komen er proefprojecten met meer zelfstudie voor de opleidingen tot zorgkundige en elektrotechnisch installateur. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt in een persbericht.

Wie geen diploma secundair onderwijs behaalde, kan in ons land een opleiding volgen in het tweedekansonderwijs. De drempel om de stap te zetten naar deze vorm van onderwijs is soms hoog door de combinatie van het studeren met een job en een gezin, weet minister Weyts. Niet iedereen kan zich bijvoorbeeld even makkelijk vrijmaken op de momenten die het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) voorziet.

“We gaan nu in de praktijk uittesten hoe we deze mensen meer flexibiliteit en ademruimte kunnen geven”, aldus Weyts. Er komen proefprojecten in vier verschillende CVO’s, waarvoor ze elk 80.000 euro krijgen.

Zo worden in de opleidingen Zorgkundige en Elektrotechnisch Installateur meer mogelijkheden tot zelfstudie uitgeprobeerd. De cursist legt dan een examen van de algemene vakken af bij de Examencommissie, en volgt voor het praktische gedeelte les in het CVO.

De “best practices” (“beste manier van werken”) uit de proefprojecten worden op termijn uitgebouwd tot volwaardige trajecten en uitgerold naar de rest van Vlaanderen. “We willen de drempel naar het tweedekansonderwijs zo laag mogelijk”, zegt Weyts. “Door op maat van de student te werken, maken we de opleidingen toegankelijker en aantrekkelijker.”