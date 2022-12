UCI legt Toon Aerts twee jaar schorsing op, die verdict in tranen bekendmaakt: “Een brief gekregen die niemand wil krijgen”

In de aanwezigheid van onder meer vader Raf, vriendin Sarah en zijn twee managers deelde een bijzonder emotionele Toon Aerts het nieuws mee. Het verdict is hard: de UCI kent hem een schorsing van twee jaar toe. Dit betekent dat Aerts ten vroegste op 16 februari 2024 weer zal kunnen deelnemen aan een veldrit.

Let wel: het gaat om een schorsingsvoorstel. Dit betekent dat Aerts het vonnis nog kan - en ook zal - aanvechten. Doel is om op juridische basis proberen aan te tonen dat de kleine vastgestelde hoeveelheid Letrozole Metabolite in zijn bloed terechtkwam door voeding of een gecontamineerd voedingssupplement.

“Een veel te zware straf”

“We moeten een bericht de wereld uitsturen dat we eigenlijk niet willen”, zegt Aerts. “Ik had enkele weken geleden hier mijn eerste cross willen kunnen rijden. Maar helaas heb ik een brief gekregen die niemand wil krijgen. De UCI doet ons een voorstel van twee jaar schorsing, waardoor ik niet meer zal kunnen rijden dit seizoen. Dit is een veel te zware straf voor iemand die recht in zijn schoenen staat, want ik heb nooit vrijwillig doping genomen.”

Een zwaar ontgoochelde Aerts houdt dus zijn onschuld staande. “Van het bewuste product had ik ook nog nooit gehoord. Tot vandaag heb ik nog altijd mijn haar niet laten knippen. We zijn met mijn team op zoek gegaan naar waar dit is misgelopen en we hebben verschillende dingen aangereikt bij de UCI. Maar zij oordelen dat ik toch twee jaar geschorst ben. Het was een hel om dit aan mijn ouders, mijn vriendin, mijn broer en iedereen te vertellen. Maar ze zijn me blijven steunen en dat doet heel veel deugd.”

Geen intentioneel gebruik

Bij Aerts werd in januari van dit jaar een minieme hoeveelheid Letrozole Metabolite in de urine aangetroffen. Zijn toenmalige werkgever Baloise Trek Lions besloot een maand later om Aerts op vrijwillig non-actief te plaatsen in afwachting van het oordeel van de UCI.

Zelf zegt de Kempenaar het product niet intentioneel te hebben genomen en de UCI zou dat ook bevestigen. Daarom bedraagt de schorsingstijd ‘slechts’ twee jaar en niet vier, zoals bij intentioneel gebruik.

Indien vandaag toch had gebleken dat Aerts meteen weer zou mogen koersen, dan lag er voor hem een contract klaar bij Intermarché-Wanty-Gobert. Maar dat is voorlopig dus niet aan de orde.