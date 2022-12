Politie-inspecteurs doen opmerkelijke vondst: is dit het gezicht van Jack the Ripper?

Twee Britse politie-inspecteurs hebben een opmerkelijke vondst gedaan in de archieven van het College of Policing. Ze (her)ontdekten de enige gekende afbeelding van het gezicht van de beroemde seriemoordenaar Jack the Ripper. Gegraveerd in een wandelstok zowaar.

Gilles Liesenborghs Bron: Police Professional, The Daily Mirror, The Daily Express

Laat ons beginnen met een disclaimer: de identiteit van Jack the Ripper is nog steeds onbekend en dat zal vermoedelijk nooit veranderen. Maar meer dan een eeuw na zijn daden houdt het Verenigd Koninkrijk bij elke ‘nieuwe’ ontdekking over de beroemde seriemoordenaar nog altijd even de adem in. Jack the Ripper trok in 1888 op oorlogspad in Londen en vermoordde er in drie maanden tijd minstens vijf vrouwen.

De manier waarop was gruwelijk en merkwaardig tegelijk. Zijn slachtoffers werden teruggevonden met enkele zeer precieze en doordachte verminkingen aangebracht op het lichaam. De seriemoordenaar, die duidelijk hield van een kat-en-muisspelletje, stuurde ooit zelfs een halve nier van één van zijn slachtoffers op naar de politie. Daarnaast bezorgde hij geregeld treiterende briefjes aan de inspecteurs, telkens ondertekend met “Jack the Ripper”.

Modernisering politietechnieken

De zaak is niet alleen beroemd door het grote mysterie dat er rond hangt. Jack the Ripper zorgde op z’n eentje ook voor de modernisering van heel wat politietechnieken. Het is door hem dat de politie voor het eerst begon te experimenteren met daderprofilering en de conservatie van de plaats delict.

Alle moeite ten spijt, want Jack the Ripper werd nooit gevat. Tot wanhoop van voormalig hoofdinspecteur Frederick Abberline. Omdat de zaak hem zo opslorpte, zou hij van zijn collega’s een wandelstok hebben gekregen met het vermoedelijke gezicht van de seriemoordenaar in gegraveerd.

En die wandelstok is nu dus teruggevonden in de archieven van het College of Policing. Het gaat om de enige bestaande afbeelding van het gezicht van Jack the Ripper. Hoe de stok in de archieven is beland, is niet helemaal duidelijk. Maar nu krijgt hij alvast een nieuwe bestemming: de wandelstok zal worden tentoongesteld in het Ryton politie-opleidingscentrum van de universiteit.