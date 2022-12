NBA. Brooklyn rukt op naar tweede plaats na tiende overwinning op rij, Milwaukee verliest

Brooklyn heeft in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA de tweede plaats in de Eastern Conference ingenomen, woensdag na een tiende overwinning op rij tegen Atlanta (107-108).

De Nets konden tegen de Hawks, die het moesten stellen zonder Trae Young, De’Andre Hunter en Clint Capela, rekenen op cruciale treffers van Kevin Durant, die 26 punten scoorde, terwijl Kyrie Irving goed was voor 28 punten. Met 23 overwinningen tegen 12 nederlagen haalt Brooklyn Milwaukee (22 overwinningen, 12 nederlagen) in en wipt het naar de tweede plaats, achter Boston (25-10).

De Bucks verloren met 119-113 na overtime in Chicago. Een nieuwe topprestatie van Giannis Antetokounmpo, met 45 punten en 22 rebounds, en een voorsprong van 11 punten (104-93) met nog twee minuten te gaan volstonden niet voor Milwaukee. Met DeMar DeRozan (42 punten) en Zach LaVine (24 punten) in de hoofdrol gingen de Bulls naar overtime om vervolgens hun 15e overwinning (tegen 19 verliespartijen) veilig te stellen en naar de 10e plaats te stijgen.

In het westen versloeg New Orleans Minnesota met 119-118, met 43 punten van Zion Williamson. De Pelicans (22-12) maakten van de gelegenheid gebruik om de leiding te heroveren op Denver, dat hetzelfde winstpercentage telt. De Nuggets verloren met 127-126 in Sacramento, ondanks weer een dijk van een prestatie van Nikola Jokic (40 punten). Drie spelers bij de Kings eindigden met meer dan 30 punten: Malik Monk (33 punten), Domantas Sabonis (31 punten) en De’Aaron Fox (31 punten, 13 assists). Sacramento (18-15) staat zesde.