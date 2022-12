Hoe raak jij in de tweede ronde voor die droomjob?

Je solliciteert al even, maar krijgt alleen maar afwijzingen. “Dan is het slim om bij jezelf na te gaan waarom het maar niet lukt”, oppert Annelies Quaegebeur, loopbaancoach bij A-Lissome. Mogelijk solliciteer je voor de verkeerde jobs.

“Heb je de juiste vaardigheden in huis voor die job waar je voor solliciteert? Zo ja, zet die op je cv extra in de verf”, raadt ze aan. Ook je sollicitatiebrief zelf verdient een aanpak op maat. “Probeer die zo te schrijven dat hij past binnen het functieprofiel dat ze zoeken.”

Voorbereiding en verhaal

Deed je al meerdere sollicitatiegesprekken, maar haal je de volgende ronde niet? Denk aan je voorbereiding. “Als jij je van tevoren niet goed hebt georiënteerd op het bedrijf, maak je minder kans om aangenomen te worden dan met een steengoede voorbereiding.”

Voorts is ook je verhaal van tel. “Je moet uitleggen waarom deze job een logische stap is voor jou in jouw huidige loopbaan. En wees positief ingesteld. Praat bijvoorbeeld niet negatief over vorige werkgevers, dit wordt vaak opgepikt als een rode vlag.”

Vergeet de referenties niet

En soms is er nog een praktische reden: je referenties stroken niet. Vaak willen recruiters of managers namelijk eerst nagaan wat voor werknemer jij was bij je vorige werkgevers voordat ze besluiten om je aan te nemen. “Maar wanneer de referenties die jij hebt opgegeven hele andere dingen over je zeggen dan jij zelf verteld hebt in het sollicitatiegesprek, kom je niet meer geloofwaardig over”, stelt ze.

“Zorg er dus voor dat de referenties die je opgeeft van tevoren weten dat ze gebeld kunnen worden over jou en dat ze het verhaal afstemmen op wat jij naar voren wilt laten komen.”

Volgens Annelies Quaegebeur is het duidelijk. “Focus je dus op de aspecten van je sollicitatie waar jij de controle over hebt”, stelt ze. “En geef vooral niet op.”

Bron: Jobat.be