Pieter Devos op zucht van vierde zege op Jumping Mechelen: “Mijn merrie is weer helemaal in topvorm”

Pieter Devos miste woensdagavond met de 14-jarige merrie Claire Z van het Belgische stamboek Zangersheide op minder dan 4-tienden van een seconde een vierde zege in de KBC-Prijs, één van de belangrijkste proeven van de Kerstjumping in Mechelen. De zege was voor de Nederlandse combinatie Lars Kersten/Hallilea.

Pieter Devos/Claire Z mochten als achtste duo de barrage met dertien rijden. Zij namen toen de leiding met een chrono van 35,67 seconden. Onmiddellijk daarna namen Lars Kersten/Hallilea de koppositie over met een finish in 35,31 seconden. De als laatste gestarte Nicola Philippaerts trachtte met de 10-jarige Zangersheide merrie H&M Luna van ‘t Ruytershof Z vooralsnog in het Belgische kamp te brengen, maar zette een eindtijd van 36,28 seconden op de tabellen en moesten zo vrede nemen met de vierde plaats.

Pieter Devos had zich niet gerealiseerd dat hij in Mechelen al drie keer de KBC-Prijs had gewonnen: “Ik hoorde dat pas als ik de piste binnenreed voor de barrage. Ik ben toch zeer tevreden met mijn tweede plaats want het toont aan dat mijn merrie weer helemaal in topvorm is. Zij is ook het paard niet dat gewend is om finalerondes te rijden want ik behaalde met haar de grootste triomfen op WK’s en EK’s waar geen barrages moeten gereden worden. Claire Z is in ieder geval klaar voor de Grote Prijs van donderdag”.