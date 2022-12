Cameraman krijgt schadevergoeding van 66 miljoen dollar na zwaar ongeval op filmset

Het ongeluk gebeurde in juni 2016 op de top van Pajarito-berg nabij het Texaanse Los Alamos, waar James Razo aan het werk was op de set van ‘Only the Brave’, een film over een elite-brandweereenheid. De man kreeg ’s ochtends de opdracht om een mobiele camerakraan – een voertuig dat doorgaans zo’n 1.300 kilo weegt – te verplaatsen via een steile weg. Volgens de aanklacht vroeg hij nog om de installatie op rupsbanden te plaatsen, een klus die zo’n drie uur in beslag neemt, en om de route eerst te verkennen. Maar daar was volgens de productie geen tijd voor.

Bij het daaropvolgende ongeval kantelde het voertuig, en raakte Razo gekneld onder de kraan. Meerdere delen van zijn lichaam werden daarbij verbrijzeld, en de man hield er een ernstig ruggenmerg- en hersenletsel aan over.

Een jury besliste donderdag na vier uur beraadslaging dat Razo een schadevergoeding van zo’n 66 miljoen dollar krijgt: de helft als compensatie, de andere helft als boete voor de productiemaatschappij. “Ik kan eindelijk werken aan mijn herstel”, reageerde een opgeluchte Razo bij de Santa Fe New Mexican.