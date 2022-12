Rijkste man ter wereld koopt villa van Leonardo Da Vinci mét wijngaard in hartje Milaan

Bernard Arnault, de rijkste mens ter wereld, heeft zichzelf een aardig kerstgeschenk gegeven: de topman van het Franse luxeconcern LVMH kocht in Milaan een 15de-eeuwse villa met wijngaard, die ooit nog eigendom was van Leonardo da Vinci.

Bernard Arnault maakte fortuin met luxemerken als Louis Vuitton, Moët & Chandon en Hennessy. — © AFP

Hoeveel de Franse zakenman, van wie het vermogen door Forbes op 181,5 miljard dollar (ca. 170,85 miljard euro) wordt geraamd, heeft neergelegd voor Casa degli Atellani, is een goed bewaard geheim. Arnault is niet de eerste bekende eigenaar van het domein in hartje Milaan. In 1498 kwam het in handen van Leonardo da Vinci, een cadeautje van de hertog van Milaan. Da Vinci werkte toen in Milaan aan zijn beroemde schilderij Het laatste avondmaal.

Wat Casa degli Atellani zo uitzonderlijk maakt, is zijn wijngaard van bijna een hectare. Meteen de enige wijngaard van die omvang ter wereld die in het hart van een grote stad is gelegen. De wijngaard raakte na de dood van Da Vinci in verval, maar werd in 2014 volledig heraangelegd volgens de originele plannen.

De renaissancevilla zelf is dan weer vooral bekend om zijn zodiak-kamer, waar de sterrenbeelden van de dierenriem op het plafond zijn geschilderd, en om zijn portretkamer met de gezichten van vooraanstaande figuren uit die periode. Welke plannen Bernard Arnault en/of LVMH met het historische domein hebben, is vooralsnog niet bekend.

© AGF/Universal Images Group via Getty

© Universal Images Group via Getty