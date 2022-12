Tiental doden bij brand in hotel-casino in Cambodja

Bij een brand in een hotel-casino in het Cambodjaanse Poipet, een stad aan de grens met Thailand, zijn woensdagnacht een tiental personen om het leven gekomen. Dat zegt de Cambodjaanse politie.

De brand ontstond rond 23.30 uur (17.30 uur in België) in het Grand Diamond City Hotel and Casino. Er vielen “ongeveer tien doden en dertig gewonden”, blijkt uit een voorlopig politierapport.