Sfeerwandeling brengt 150 deelnemers op de been in Mettekoven

De Vriendenkring Mettekoven stelt zich tot doel om het dorpsleven in Mettekoven nieuw leven in te blazen, ook in de kerstperiode. — © frmi

“Op het dorpsplein kon iedereen vertrekken voor een wandeling van 4 km die mooi verlicht was met kaarsen en lampjes”, vertelt voorzitter Carina Volont. “Onderweg waren er twee tussenstops waar je van een kop soep of een jenevertje kon genieten. Terug op het dorpsplein kon je dan op ons sfeervol en verwarmd winterterras nog proeven van enkele kerstdrankjes en hapjes. Met ongeveer 150 deelnemers mogen we van een succes spreken.” Vriendenkring Mettekoven stelt zich tot doel om het dorpsleven in Mettekoven nieuw leven in te blazen, ook in de kerstperiode. “We willen de warme sfeer van deze kerstdagen blijven overbrengen op de inwoners. Dus hebben we aan 55 gezinnen een gratis kerstboom geleverd om zo het dorp sfeervol in te kleden.” (frmi)