Wanneer de verliezer eigenlijk de winnaar is: veteraan Mensur Suljovic krijgt briljante Michael van Gerwen (even) stil op WK darts

De 50-jarige Oostenrijker had in de vorige ronde Mike De Decker uitgeschakeld, maar kreeg weinig kansen toebedeeld. “Als Suljovic één setje wint, zal hij een goeie wedstrijd gespeeld hebben”, klonk het uit de mond van Sky-analist Wayne Mardle in de voorbeschouwing. Maar Suljovic was klaar.

In de eerste set moest Van Gerwen namelijk alle zeilen bijzetten om Suljovic voor te blijven. De Nederlandse topfavoriet had een gemiddelde van meer dan 110 nodig om de set met 3-2 in legs naar zich toe te trekken. In de tweede set nam Suljovic een 2-0 voorsprong, maar dan schoot ‘Mighty Mike’ wakker. Met een enorme versnelling won hij drie legs op een rij met 3amper 7 pijlen. Op dat moment had het gemiddelde van Van Gerwen 115.84 bereikt. Het WK-record is 114.05.

Suljovic wilde ondanks het niveau van de Nederlandse gigant van geen wijken weten. De veteraan - die vooral bijzonder sterk z’n dubbels gooide - pakte de derde set en nam ook een set later een 2-1 voorsprong in legs. Opnieuw moest Van Gerwen dus terugkomen. In een oogwenk was het 2-2 en in de laatste leg begon de Nederlander met twee keer 180. Een negendarter zat er niet in, maar de 3-1 voorsprong in sets kwam er wel.

Set vijf was opnieuw een nagelbijter. Bij 2-2 kreeg Van Gerwen echter zijn eerste matchpijl. De Nederlander verkoos echter een ‘veilige’ worp en zich weg te zetten naar 32 in plaats van voor de bullseye te gaan. Het bleek een fatale keuze, want Suljovic gooide op schitterende wijze 161 uit. Het gezicht van de Nederlandse topdarter sprak boekdelen. “Ik zou opnieuw hetzelfde doen”, lachte Van Gerwen na de match. “Het was een percentageworp.”

Er kwam dus zowaar een zesde set van in een kolkend Alexandra Palace in Londen. Daarin was Van Gerwen echter opnieuw outstanding en maakte hij het af met een gemiddelde van 107.66. Niemand deed op dit WK al beter. Suljovic, die strandde op 98.90 en een finishpercentage van 65 (13/20), kreeg meer dan terecht uitgebreide felicitaties van Van Gerwen. In de volgende ronde wacht een duel met Dirk van Duijvenbode of Ross Smith voor ‘MvG’.