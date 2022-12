ANALYSE. De aapjes in het circus sprankelen ook als het donker is (maar voor Wout van Aert mag het allemaal wat vroeger beginnen)

Diegem is al jaren een trendsetter als het op crossen onder kunstlicht aankomt. Maar nooit eerder werd het startschot zo laat gegeven als vrijdagavond. Pas om 20u45 begonnen Van Aert en co aan hun wedstrijd. Het late tijdstip veranderde niets aan de spektakelwaarde. Meer zelfs, de slotronde tussen Wout van Aert en Tom Pidcock behoorde tot het allermooiste wat de cross te bieden had.