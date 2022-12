Manchester City kent weinig moeite met Leeds, met dank aan duo Grealish-Haaland

Op bezoek bij Leeds heeft Manchester City terug aangeknoopt met de zege in de Premier League. Het won met 1-3. Haaland was de matchwinnaar met twee doelpunten, maar ook Grealish liet zich opmerken.

Kevin De Bruyne stond negentig minuten tussen de lijnen bij Manchester City, maar was woensdagavond niet bepalend. Dat kon wel gezegd worden van Jack Grealish en Erling Haaland. De 0-1 werd nog op het bord gezet door Rodri, maar in de tweede helft legden deze twee de match in een definitieve plooi.

In minuut 51 scoorde - wie anders - Haaland zijn eerste van de avond, op aangeven van Grealish. Dertien minuten later kregen we een kopie te zien. Haaland scoorde, opnieuw op assist van de Brit. Match gespeeld. In de 73ste minuut milderde Pascal Struijk voor de thuisploeg met de 1-3.

Met deze zege springen de Citizens weer over Newcastle naar de tweede plaats in de stand. Arsenal voert nog steeds de Premier League aan.