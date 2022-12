Zware boerderijbrand in Bocholt: perimeter van 300 meter door asbestgevaar

In Bocholt brak woensdag rond 21 uur een zware boerderijbrand uit. De vlammenzee ging gepaard met gevaar op verspreiding van asbest. Daarom werd een perimeter van 300 meter ingesteld.

De precieze omstandigheden waren woensdagavond nog niet bekend, maar de boerderij waar de zware uitslaande brand was uitgebroken, telt naast een woning ook drie grote loodsen. Het vuur zou zich snel verspreid hebben en er bestond het risico op een overslag naar de omliggende loodsen. De brandweer rukte daarom met veel volk uit om alles geblust te krijgen. Rond 22.15 uur was de brand onder controle, maar het gevaar nog niet geweken. De woning werd inmiddels gevrijwaard.

Zo was er sprake van eternieten golfplaten die als daken voor de stallingen fungeerden. Vanwege het asbestgevaar werd een BE-alert uitgestuurd en perimeter van 300 meter ingesteld. In de nabije omgeving van de boerderijen wonen geen buren waardoor er geen evacuatie nodig was. Maar de mensen uit de ruimere omgeving werden wel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Alle dieren in veiligheid

Bij de brand raakte ook een iemand gewond. Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen verleend waarna de ambulanciers de patiënt naar het ziekenhuis overbrachten. Het zou om lichte verwondingen gaan. Alle dieren zouden eveneens in veiligheid zijn gebracht.

De brand werd woensdagavond continu opgevolgd door de aanwezige brandweer- en politieploegen. ppn