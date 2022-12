Hoe Gerwyn Price ondanks sterk WK darts zakt op wereldranglijst en teleurstellende Peter Wright weer (even?) nummer 1 is

Op 3 januari kennen we de nieuwe wereldkampioen darts. Peter Wright zal zich niet opvolgen na zijn nederlaag in de derde ronde tegen Kim Huybrechts. Toch blijft de Schot mogelijk bovenaan de Order of Merit staan. Maar: hoe werkt die wereldranglijst eigenlijk?

Wie niet veel van darts kent, verdrinkt relatief snel tussen de cijfers van de Order of Merit. Er zijn er zelfs meer dan één. Maar daarover later meer. De belangrijkste lijst en degene die de reekshoofden op het WK bepaalt, dat is de Order of Merit die twee jaar terugkijkt in de tijd.

Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar het prijzengeld (in Britsen ponden) dat darters de voorbije 24 maanden gewonnen hebben. Dus op de laatste twee WKs, twee World Matchplays, twee UK Opens, zestig Players Championships enzovoort. Op basis daarvan was dit de top tien bij de start van het WK, met Dimitri Van den Bergh op 15 en Kim Huybrechts op 31.

1. Gerwyn Price - 1176.75

2. Peter Wright - 1144.5

3. Michael van Gerwen - 900.75

4. Michael Smith - 758.5

5. Luke Humphries - 498.5

6. Rob Cross - 492

7. Jonny Clayton - 457.75

8. James Wade - 450

9. Danny Noppert - 449.75

10. Nathan Aspinall - 441.5

...

15. Dimitri Van den Bergh - 346.75

31. Kim Huybrechts - 153.75

Dimitri Van den Bergh. — © Kieran Cleeves/PDC

Onder druk

Bij de start van het WK, zoals bij elk toernooi, valt het verdiende prijzengeld van twee jaar terug dus weg. Daarom wordt er in de dartswereld vaak gesproken over het ‘verdedigen’ van prijzengeld, naar analogie van het tennis. Bij een zwakkere prestatie vergeleken met twee jaar geleden zakt de totaal verdiende som, en dat zorgt natuurlijk voor druk.

“Het is gemakkelijk kritiek te geven vanachter uw computer of gsm, maar komt het zelf eens doen. Ga eens onder druk op dat podium staan, uw titel verdedigen op de Matchplay… Je moet uw plaats, uw geld verdedigen, want anders zak je op de wereldranglijst. Ik word daar soms zo boos van”, aldus Evi Loyaerts, de verloofde van Dimitri Van den Bergh.

Op dit WK had ‘The DreamMaker’ een vierde ronde te verdedigen, Kim Huybrechts een derde ronde. Maar de grote slok op de borrel was die voor Gerwyn Price. De Welshman zag zijn wereldtitel van 2021 verdwijnen uit de wereldranglijst. Gevolg: Price zakte op de wereldranglijst van 1 naar 4. Zo werd Peter Wright opnieuw nummer één, een plek die de Schot ondanks zijn vroege exit (net zoals twee jaar terug) enkel opnieuw zal afstaan als Price, Michael Smith of Michael van Gerwen de wereldtitel pakt. ‘Snakebite’ is sowieso zeker van een plek in de top twee want geen van eerdergenoemd drietal kan de Schot passeren met, bijvoorbeeld, een finaleplaats.

Bij aanvang van de kwartfinales is dat dan ook de top tien:

1. Peter Wright - 1144.5 (+1)

2. Michael van Gerwen - 900.75 (+1)

3. Michael Smith - 793.5 (+1)

4. Gerwyn Price - 726.75 (-3)

5. Luke Humphries - 526 (-)

6. Rob Cross - 512 (-)

7. Jonny Clayton - 482.75 (-)

8. Danny Noppert - 482.75 (+1)

9. Nathan Aspinall - 441.5 (+1)

10. James Wade - 440 (-2)

...

12. Dimitri Van den Bergh - 361.75 (+3)

31. Kim Huybrechts - 163.75 (-)

Gary Anderson. — © PDC

Nog eentje die een serieuze klap kreeg: Gary Anderson. De Schot speelde twee jaar geleden de finale tegen Gerwyn Price en werd nu al in de derde ronde uitgeschakeld. Goed voor een vrije val van de 11de naar de 22ste plek op de Order of Merit. Ook bij Devon Petersen (-15), Jermaine Wattimena (-8) en Steve Lennon (-7) kleuren de cijfers rood.

Dat geldt overigens nog meer voor darters die het WK dit jaar niet haalden en er twee jaar geleden wel bij waren. Een drama voor onder anderen Glen Durrant (-25), Jason Lowe (-17) en Steve West (-16). Grote sprongen voorwaarts waren er dan weer voor onder anderen Josh Rock (+11), Florian Hempel (+10), Jim Williams (+18), Karel Sedlacek (+14) en Danny van Trijp (+34).

Pro Tour OoM

Dit jaar verloren ook 31 spelers hun zogenaamde ‘tourcard’, het tweejarige toegangsticket tot de Pro Tour. Dat is het hoogste niveau in het darts. Wie na twee jaar niet langer in de top 64 staat, is dat lot beschoren. Daarbij één Belg: Geert De Vos. Ook erbij: Keegan Brown. De Engelsman had zijn tourcard behouden als hij z’n partij in de eerste ronde had gewonnen, maar dat gebeurde niet.

Zoals eerder gezegd bestaat er nog een tweede Order of Merit en ook die is belangrijk. Voor het WK plaatsten 96 darters zich: de top 32 van de tweejaarlijkse wereldranglijst, 32 internationale qualifiers én de top 32 van de Pro Tour Order of Merit. Dat is de wereldranglijst van de voorbije twaalf maanden, die ieder jaar opnieuw op nul komt te staan. Op die manier mocht Mike De Decker naar het WK. Ook voor plaatsing voor andere toptoernooien wordt vaak gebruikgemaakt van deze lijst.