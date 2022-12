Wout van Aert moet helemaal tot gaatje gaan voor eerste zege in Diegem: “Halfweg kwam winnaar in me toch naar boven”

Geen haperende pedaal in de sprint deze keer. Wout van Aert klopte deze keer Pidcock en Van der Poel op hun waarde, in de speeltuin van de Nederlander nota bene. Maar het was de Britse wereldkampioen die tot de laatste hectometers Van Aert bleef bestoken waardoor hij helemaal tot het gaatje moest gaan.

“Dit kan niet gezond zijn”, puft Van Aert nog na voor de camera van Sporza. “Het lag kort bij elkaar, dat zag iedereen. De zandbak was in het begin mijn pijnpunt. Dat begon in mijn hoofd te spelen en half koers gaf ik het eigenlijk op nadat ik voor de zoveelste keer slecht door het zand ging. Tot ik Tom en Mathieu toch weer in het zicht kreeg. Dan kwam die winnaar die ergens diep vanbinnen zat naar boven ondanks dat ik het geloof helemaal kwijt was. Daar heb ik dan toch de knop omgedraaid, maar in die laatste twee ronden zat ik piepedood en moest ik het puur op karakter doen.”

Van Aert gaf ook aan dat de onderlinge strijd met Van der Poel en Pidcock de drie blijft pushen om elke keer weer dat stapje verder te gaan. “Eens die koers begint, wil je winnen. Het is moeilijker om Mathieu te kloppen dan andere lastige concurrenten, maar net dat haalt het beste in je naar boven en maakt dat je er alles voor doet om scherp aan de start te staan.”