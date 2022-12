PODCAST. ‘De Dadertape van Jonas’, deel 3: “Hereniging met de kinderen was ontzettend emotioneel”

We schrijven 2020. Jonas, dan 33 jaar, komt vrij onder voorwaarden. In de vijf jaar dat hij vastzat, had hij zijn twee zoontjes niet meer gezien, maar dat verandert al snel wanneer Jonas het volledige hoederecht verwerft.

Het traject naar de vrijheid verloopt voor Jonas behoorlijk vlot, zeker de laatste jaren van z’n detentie, die hij in de gevangenis van Hasselt doorbrengt. Eens de knop is omgedraaid, en de drang naar een nieuw leven toeneemt, is er niets dat hem nog kan stoppen om zijn doel te bereiken. En de belangrijkste drijfveer in dat hele proces, zijn altijd z’n kinderen geweest, vertelt Jonas in het derde en laatste deel van zijn ‘Dadertape’. “Onze hereniging was ontzettend emotioneel. Je ziet die twee onschuldige jongetjes, en dan denk je: ‘Potverdorie, wat zij allemaal hebben moeten doorstaan, dat hebben ze toch niet verdiend...’”

“Nog nooit zo gelukkig geweest”

Op het moment van zijn vrijlating wonen Jonas z’n zonen nog bij hun moeder, met wie de ex-gedetineerde een turbulent huwelijk vol drank en drugs beleefde. Volgens Jonas is die situatie tijdens zijn detentie er niet echt op vooruit gegaan. “Het was vijf voor twaalf dat de kinderen daar werden weggehaald. En dat gebeurde eigenlijk zo goed als meteen nadat ik buiten kwam. Toen zijn ze volledig bij mij geplaatst. Ik zie het als mijn plicht om hen alles te geven wat ze verdienen, en daar ben ik keihard voor aan het werken. We gaan nu het derde jaar in, en het gaat fantastisch. De jongens zeggen het ook zelf: ‘Papa, we zijn nog nooit zo gelukkig geweest.’ En dat gevoel is geweldig.”

Chef-kok met brandende ambities

Ook al loopt het nieuwe leven van Jonas op wieltjes, toch blijft hij waakzaam. “Natuurlijk, want ik denk dat het makkelijker is om iets te bereiken dan om iets te behouden. Daarom probeer ik altijd nieuwe doelen te stellen.”

Eén van de doelen die Jonas zich stelt, is om uit te blinken in zijn job als chef-kok in een gastronomisch restaurant. “Ik heb als kok altijd de ambitie gehad om het te maken. En dat is écht aan het lukken: momenteel sta ik heel erg ver, en daar ben ik supertrots op. Maar ik wil blijven doorstoten. Ik wil naam maken, iedereen moet mij kennen. Niet alleen in Limburg, maar in België, de Benelux, Europa... Het hoogste niveau is niet hoog genoeg.”

