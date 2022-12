Mathieu van der Poel was “niet goed genoeg”, Tom Pidcock buigt pas in laatste hectometers: “Nu recupereren in mijn nieuwe sauna”

De Superprestigewedstrijd in Diegem was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Eerst leek Mathieu van der Poel te gaan winnen, dan weer Tom Pidcock en in het absolute slot ging Wout van Aert dan toch met de zege aan de haal na een ongekende titanenstrijd, en dat in de derde cross op drie dagen tijd.

“De laatste keer dat ik Van Aert voorbijreed (in de slotronde red.), dacht ik dat ik aan de leiding aan de laatste trappen zou beginnen en grote kans maakte. Maar Wout schoof me toch nog voorbij in het laatste stukje voor die brug. Op dat moment besefte ik dat ik hem nooit zou kloppen. Hij was al boven aan de trappen en sprong al op zijn fiets toen ik pas naar boven keek”, doet Tom Pidcock het verhaal van de spannende slotronde. “Jammer dat ik het niet kon afmaken”

Het was een bijzonder zware wedstrijd die door de Grote Drie zeer hard werd gemaakt, maar Pidcock relativeert en leek achteraf zeker niet ontgoocheld: “Ik denk eerlijk dat dit de makkelijkste wedstrijd van de week was. Op de klim gingen we maar een paar keer voluit. We zaten ook veel naar elkaar te loeren. Ik ga nu wat recupereren. Misschien door in mijn nieuwe sauna te stappen, ik heb hem nog niet gebruikt. Dat moet ik maar eens doen!”

Van der Poel: “Ik was niet niet bij machte om te winnen”

Mathieu van der Poel kon er na twee geannuleerde corona-edities zijn zevende op een rij van maken in Diegem. Daar leek hij ook lange tijd naar op weg. Tot hij uiteindelijk in de voorlaatste ronde brak onder de impulsen van Pidcock en Van Aert.

“Ik was gewoon niet goed genoeg”, gaf de Nederlander ruiterlijk toe. “Ik had niet de benen om te winnen. Ik probeerde het verschil te maken in het zand omdat ik daar mijn voordeel kon doen, maar uiteindelijk kon ik het niet vasthouden. Ik voelde op het stuk op de weg, waar de wind in het nadeel blies, al snel dat ik niet bij machte was om te winnen.”

Dat het de derde cross in evenveel dagen was, wilde Van der Poel niet als excuus inroepen. “Dat is voor iedereen hetzelfde. Je probeert altijd te winnen, maar op het einde zat er niet meer genoeg in de tank. Het is jammer dat er hierdoor een einde komt aan mijn reeks (van overwinningen red.) in Diegem, maar ja dat moest er ooit van komen natuurlijk.”

© BELGA

Na drie crossen in een kleine 80 uur tijd, mag de riem er voor Van der Poel morgen een beetje af, maar hij richt zich toch alweer op de volgende afspraak, vrijdag in Loenhout. “Ik ga zeker wat rusten, maar ook een beetje losrijden en dan gaan we er in Loenhout terug voor proberen gaan.”