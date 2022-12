Bart De Wever sluit sportschool van bekende kickbokser Jamal Ben Saddik nog voor de opening

Vinci Club, zo heet de fitness -en kickboksclub die Jamal Ben Saddik op 2 januari wil openen aan de Cruyslei in Deurne. De ‘Beer van Borgerhout’, die een van de sterren is van de Glory-competitie, wil zijn kennis en ervaring doorgeven aan de jeugd. Zelf traint Jamal Ben Saddik bij Mike’s Gym van trainer-coach Mike Passenier, die ook wereldtoppers als Badr Hari en Murthel Groenhart begeleidt.

De opening van de nieuwe sportschool is gepland voor 2 januari 2023, maar als het van burgemeester Bart De Wever afhangt gaat de club voorlopig niet open. De burgemeester heeft besloten om Vinci Club te sluiten, nog voor de deuren officieel zijn geopend. Volgens hem zou de club een te groot risico vormen voor de buurt. De Wever steunt die beslissing onder meer op de vuurwerkaanslag in de nacht van 12 op 13 december, toen onbekenden zwaar vuurwerk lieten ontploffen aan de club in de Cruyslei. Bij buren werd graffiti achtergelaten met een dreigende boodschap aan het adres van de 32-jarige Jamal Ben Saddik: “Dood JBS De Dief”.

© RR

De aanslag op de club lijkt de zoveelste daad van geweld en intimidatie aan het adres van Jamal Ben Saddik en zijn familie. De voorbije zomer werden er meerdere aanslagen gepleegd op woningen en handelszaken die gelieerd zijn aan de familie Ben Saddik. Zo werd de ouderlijke woning van Ben Saddik in de Zegepraalstraat aangevallen, werd er geschoten en brand gesticht op eethuis Poke Bowl aan de Stenenbrug en werd er ook geschoten op een handcarwash van de familie. De aanslagen zouden kaderen in een conflict in het drugsmilieu, waarbij enkele broers van de bekende kickbokser betrokken zouden zijn geraakt.

De reeks aanslagen van de voorbije zomer leken vooral gericht tegen Jamals broers, de daders van de aanslag op de club lijken vooral Jamal Ben Saddik zelf te viseren. Die reageerde twee weken geleden als volgt op de aanslag: “Ik wens de daders wijsheid toe. Om de pesterijen te stoppen. Ik heb geen idee vanuit welke hoek dit komt. Mezelf wens ik mentale kracht, geduld en doorzetting om de kickboksclub, die ik voor de jeugd wil openen, tot een goed einde te brengen. Dat is wat telt: je nooit overgeven aan haat en intimidatie.”

Raad van State

Jamal Ben Saddik noemt de sluiting van de club door de burgemeester “onterecht”. “We vechten deze onterechte sluiting aan bij de Raad van State, die volgende week uitspraak zal doen”, aldus Ben Saddik.

Bij het kabinet van burgemeester Bart De Wever bevestigen ze dat de burgemeester een “bestuurlijke sluiting” heeft opgelegd. Veel meer wil men er op het kabinet voorlopig niet over kwijt, omdat de maatregel van de burgemeester wordt aangevochten bij de Raad van State.

De sluiting van de nieuwe kickboksclub is de zoveelste tegenslag voor de bekende Antwerpse vechtsporter. Ben Saddik heeft al een aantal keren gevochten tegen kanker en raakte de jongste jaren ook verwikkeld in een aantal strafdossiers. Zo is hij een van de verdachten in het grote dossier rond de Clan Y. Hij is ook verdachte in het grote onderzoek naar de criminele chatapplicatie Sky ECC, omdat hij een van de zogenaamde verdelers van de cryptofoons zou zijn geweest.