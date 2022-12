Nederlanders niet meer naar Belgische gevangenissen door “risico op onmenselijke of vernederende behandeling”

De krant kon vonnissen inkijken van een rechter in Amsterdam, en daaruit blijkt dat Nederlandse verdachten die opduiken in zaken die verband houden met ons land niet overgeplaatst worden naar ons land. Zij heeft het over een “risico op een onmenselijke of vernederende behandeling”, aldus het AD, en haalt daarbij een vernietigend rapport van het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa over de gevangenissen in ons land aan.

Veel positiefs staat daar niet in. De gevangenissen zijn verouderd en niet proper, er zijn amper activiteiten waardoor de gevangenen tot 23 uur per dag in hun cel zitten en ook de toiletten laten te wensen over. Een situatie die eerder ook al door enkele gevangenisdirecteurs in ons land aangekaart werd.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Nederland geen verdachten meer uitlevert aan ons land. In 2017 gebeurde dat ook al, en ook toen omdat ernstige vraagtekens gezet werden bij de leefomstandigheden in de gevangenissen in ons land. Ook toen lag het rapport van de Raad van Europa aan de basis van die beslissing.