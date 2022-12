“Het jaaroverzicht is een steeds evoluerend werk waarvoor we alleen maar de strafste beelden gebruiken.” — © Dirk Vertommen

De dood van de Queen, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Het zijn maar enkele ingrediënten van ‘Het Jaaroverzicht’, vanavond te zien op Eén. “En er zit ook nog een streepje corona in. We zouden het al haast vergeten zijn”, lacht gastheer Wim De Vilder.