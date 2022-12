Puck Pieterse opgetogen na demonstratie in Diegem: “Voelde me vandaag heel goed”

Puck Pieterse heeft haar zesde overwinning van het seizoen beet. In Diegem soleerde ze woensdag naar de zege voor Shirin van Anrooij en Ceylin del Carmen Alvarado. En daar was ze heel blij mee: “Een erg fijne zege”

Na haar goud op het EK bij de beloften begin november pakte Pieterse in Overijse enkele weken later haar eerste zege in de wereldbeker bij de profs. Het gaat hard voor de Nederlandse, die sindsdien niet meer van het podium viel. “Ik voelde me vandaag heel goed, en dus ging ik heel snel van start”, stak ze na de race in Diegem van wal. “Soms heb ik er zoveel zin in dat ik iets te hard ertegenaan ga. Normaal blijven we toch een tijdje bij elkaar, maar nu had ik opeens een gat en besloot ik gewoon om door te trekken.”

Pieterse leek op weg naar een gemakkelijke zege, maar in de derde ronde naderde Van Anrooij plots tot op vijf seconden. “Ik voelde dat ze dichtbij kwam en ik begon wel een beetje te stressen”, gaf ze toe. “Ik twijfelde of ik een beetje moest inhouden om dan samen verder te rijden, of dat ik nog een keer moest versnellen. Dat laatste deed ik. Ik wist ook dat mijn deel eraan kwam en ik haar daar opnieuw op afstand kon zetten. En dat lukte (op de balken) en ik had weer een gaatje. Ik twijfelde niet meer en bleef voluit gaan tot het eind. Met succes. Ik ben gewoon heel blij, dit is een fijne zege.”