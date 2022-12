MR vindt “laatste poging” van De Vriendt in commissie over koloniaal verleden “ongepast”

Wouter De Vriendt (Groen), de voorzitter van de bijzondere Kamercommissie over het koloniaal verleden, probeert in “een laatste poging” voor te stellen om de aanbevelingen los van een tekst met excuses in stemming te brengen, maar dat voorstel is “ongepast” bij gebrek aan een akkoord tussen de Vivaldi-partners. Dat zegt MR-fractieleider Benoît Piedboeuf woensdag.

De bijzondere commissie kon vorige week na 2,5 jaar werk niet stemmen over haar aanbevelingen, omdat de liberale meerderheidspartijen MR en Open Vld zich verzetten tegen excuses ten aanzien van Congo, Rwanda en Burundi. Zij houden zich liever aan de “spijt” die al door de koning uitgedrukt was. Commissievoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) wil de tekst, met 127 aanbevelingen, nu echter zonder excuses indienen als resolutie in het parlement. De vraag naar excuses wordt apart ingediend in een tweede resolutie.

“We begrijpen dat meneer De Vriendt (Groen) met Guillaume Defossé (parlementslid voor Ecolo) een laatste poging onderneemt, maar er is een Vivaldi-akkoord nodig om een tekst in stemming te brengen, en we weten dat de PS niet instemt met een tekst zonder verontschuldigingen”, vertelt Piedboeuf aan Belga.

Alternatieve meerderheden

Stemmen over twee afzonderlijke teksten zoals De Vriendt voorstelt, zou alternatieve meerderheden kunnen opleveren. “Het is ongepast, want dan kunnen we ook andere teksten die in behandeling zijn, zoals over kernenergie, achter ons laten”, meent Piedboeuf. “We stemmen alleen teksten waarover consensus bestaat. We blijven open en constructief, maar ik zie niet hoe we kunnen slagen als iedereen bij zijn standpunt blijft.”

Meerderheidspartij PS verzet zich tegen het idee van de twee teksten, dat “de mislukking van de commissie moet maskeren en een uitgang biedt aan rechts en de conservatieven die de voorgestelde aanbevelingen niet wilden stemmen”, zeggen Kamerleden Christophe Lacroix, Jean-Marc Delizée en Malik Ben Achour woensdag. “Voor ons zou een tekst zonder excuses of fonds om de fouten uit het verleden te herstellen een flauw afkooksel zijn, en we zullen die niet stemmen. Het lange werk in de commissie verdient beter dan dat”, klinkt het.