Servische president roept op grensblokkades in Kosovo weg te halen

De Servische president Aleksandar Vucic roept de Serviërs in Noord-Kosovo op om de grensblokkades in Noord-Kosovo te ontmantelen. Servië zou garanties hebben gekregen van de Verenigde Staten en de Europese Unie dat de mensen die mee hebben gedaan aan de protesten, niet worden opgepakt of gearresteerd.

“We kregen ook garanties dat de veiligheidstroepen van Kosovo niet naar de Servische meerderheid ten noorden van Kosovo trekken zonder toestemming van de KFOR-leiding (de door de NAVO geleide vredesmissie, red.) en vertegenwoordigers van de lokale bevolking”, zei Petar Petkovic, het hoofd van het Servische overheidsbureau voor Kosovo, volgens persagentschap Reuters.

Het conflict dreigde de afgelopen dagen te escaleren. Servië heeft het leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht en woensdag sloot Kosovo de belangrijkste grensovergang omdat de weg ernaartoe geblokkeerd is. Volgens een woordvoerder van Vucic kunnen die blokkades nu worden opgeheven.

Nummerplaten

Het is al maanden onrustig in de grensregio, met name door een voorgenomen wet van Kosovo die mensen verbiedt om met nummerplaten uit Servië rond te rijden. Veel Servische ambtenaren en politieagenten in Kosovo legden het werk neer uit protest. Na de arrestatie van een van die politieagenten namen de protesten toe en barricadeerden de Serviërs veel wegen bij grensovergangen.

Vucic heeft woensdagavond een ontmoeting met een vertegenwoordiging van de Serviërs die in Kosovo wonen, om de situatie te bespreken. Op een bevolking van 2 miljoen mensen wonen zo’n 50.000 Serviërs in Kosovo. De rest is vrijwel uitsluitend Albanees. Veel Serviërs zijn uit het land verdreven tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1998-1999, waar de NAVO met bombardementen tussenkwam.