Van start tot finish aan de leiding: uitgeruste Puck Pieterse domineert onder de kunstlichten van Diegem

De Nederlandse Puck Pieterse had gisteren vanuit haar zetel - want in Zolder reed ze niet mee - wellicht goed naar haar ploeggenoot Mathieu van der Poel gekeken. De Nederlander pakte toen uit met een kanonstart en trok het hele peloton al in de eerste minuut uiteen, Pieterse besloot vandaag identiek hetzelfde te doen. En dat loonde: niemand kon de verschroeiende start van de 20-jarige volgen.

Als enige sprong ze over de balken en zo breidde haar voorsprong in de eerste ronde nog wat verder uit. Kata Blanka Vas, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Shirin van Anrooij volgden al snel op meer dan vijftien seconden en dat werden er steeds meer. De spankracht was haast meteen vervlogen.

Puck Pieterse op de lastige schuine kant. — © BELGA

Achter een dominerende Pieterse ontstond een strijd voor de tweede plaats, waar Alvarado zichzelf buitenspel zette na een valpartij. Of zo leek het toch, want dat was zonder de winnares van Gavere gerekend. Van Anrooij was wat minder goed gestart, maar zette vanaf ronde twee een vinnige achtervolging in. Intussen baanden vanuit de achterhoede ook jonkies Zoe Bäckstedt en Silvia Persico zich samen een weg naar voor, maar het podium was buiten bereik.

Kantelt het of niet?

Halverwege de derde ronde reduceerde Van Anrooij het verschil tot amper zes seconden na een sterke passage door de zandbak. Onverwacht kregen we toch nog een heerlijk spannend duel om winst. Alvarado en Van der Heijden volgden op een halve minuut en streden voor de laatste podiumplek.

Van Anrooij leek er zo naartoe te knallen, maar Pieterse was taai en toonde veerkracht. Bij het weerklinken van de bel was de voorsprong van die laatste weer opgelopen tot dertien seconden en zo was de beslissing gevallen. Alvarado, ploeggenote van Pieterse, had zich intussen losgewerkt en zou solo naar de derde plaats rijden. Ze neemt daarmee ook de koppositie over in het Superprestigeklassement.

Enkel foutjes of materiaalpech konden Pieterse nog van de zege houden, maar dat gebeurde niet. Na een derde plaats in Gavere knoopt de 20-jarige in Diegem weer aan met de overwinning. Van Anrooij moest genoegen nemen met de tweede plaats, wat wel goed is voor een knappe unieke reeks van elf achtereenvolgende podiumplaatsen.

