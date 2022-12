Orba

Zij was kleuterjuf, hij had samen met zijn ouders de winkel Multiland in Kermt. Maar ze werden verliefd. Zes jaar geleden op elkaar, een jaar geleden op de B&B Casa Orbeta: Evi Cuypers (41) en Sammy Heeren (51) uit Hasselt startten een nieuw leven in het Spaanse Orba.