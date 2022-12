De titel is binnen bakbereik: dit zijn de finalisten van ‘Bake Off Vlaanderen’

The only way is up. Dat was het thema van de halve finale van Bake Off Vlaanderen waarin de vier resterende kandidaten als spektakelstuk een pièce montée van soezen moesten construeren die minstens 40 cm hoog was. Axl (18) uit Lanaken en Sylvia (50) uit Ruiselede stonden volgens de jury bij de start van deze laatste opdracht al met één been in de finale. Elisa (24) uit Evergem en Saskia (32) uit Sint-Pieters-Rode gingen volgens Herman en Regula nog serieus hun best moeten doen. Het was die laatste wiens toren elf centimeter tekort kwam, waardoor ze de finale moet missen. “Het was te verwachten”, gaf de jonge mama achteraf toe. “Het was een terechte beslissing. Ik heb hier vrede mee. Ik heb zoveel geleerd. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou geraken.”

Voor Saskia eindigt het bakavontuur in de halve finale. “Ik heb hier vrede mee.” — © Play4

De benjamin van de groep, Lanakenaar Axl, zal het in de finale dus moeten opnemen tegen twee vrouwen: Elisa en Sylvia. “Ik heb mezelf altijd onderschat, denk ik. Maar ik ben de tweede jongste persoon die ooit in de finale heeft gestaan. Dat zegt wel iets”, lachte hij. (nco)

