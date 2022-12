Linda de Suza (74) overleden: ze vluchtte voor tiran met enkel kartonnen valiesje, daarna verkocht ze miljoenen platen

De zangeres van Portugese origine Linda de Suza is woensdag in een ziekenhuis in het Franse Normandië overleden. Ze was er opgenomen met ademhalingsproblemen en voor Covid-19, meldt haar agent aan het Franse nieuwsagentschap AFP. De Suza werd 74 jaar.

Linda de Suza was vooral in de jaren tachtig erg populair in Frankrijk. Un Portugais uit 1978 werd ook hier een radiohit in de Portugese versie Um Português. Ook Une fille de tous les pays uit 1982 werd destijds grijsgedraaid. De zangeres verkocht miljoenen platen en speelde in de Parijse concertzaal L’Olympia twee uitverkochte concertreeksen in 1983 en 1984. Haar laatste optredens dateren van 2015 tot 2017 met de tournee Âge tendre.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Linda de Suza – haar echte naam was Teolinda Joaquina de Sousa Lança – werd geboren op 22 februari 1948 in Beringel, in het zuiden van Portugal. Ze ontvluchtte een tirannieke familie in het conservatieve Portugal van minister-president Salazar, waar ongehuwde alleenstaande moeders zoals zij niet werden aanvaard. Met haar zoontje João en, als enige bagage, een kartonnen koffer, steekt ze clandestien de Spaans-Franse grens over om zich in een buitenwijk van Parijs te vestigen, zo schrijft ze in haar autobiografie La valise en carton (1984), waarvan twee miljoen exemplaren werden verkocht. Ze werkt eerst in een conservenfabriek, later als kamermeisje, en zingt in haar vrije uren “in ruil voor een kop soep” in het populaire eet- en danscafé Chez Louisette. Daar brengt ze liedjes van de Portugese fadokoningin Amalia Rodrigues en ontmoet ze de componist die voor haar Un Portugais schrijft, de hit die de start van haar carrière als variétékoningin betekent.