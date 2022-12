Elektriciteitskabels vatten vuur in Hoeselt

De brandweer rukte woensdagavond uit voor een melding van aan brand in de Groenstraat in Hoeselt. Bij aankomst bleek het te gaan om een defect aan de inkomende elektriciteitskabels en de vertakkingen. Er was sprake van rook en wat vlammen, maar het gevaar was snel geweken. In het huis is er geen schade.

© TP

ppn