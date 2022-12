Drie inbraken in Helchteren

De politie Carma kreeg drie meldingen van inbraken in Helchteren. De eerste inbraak werd dinsdag om 19.30 uur vastgesteld. Onbekenden drongen een huis in de Kriekebergstraat binnen en stalen juwelen. Een half uurtje later volgde een melding vanuit de Trompetterstraat. Daar maakten de inbrekers geld en juwelen buit. Tot slot stelde de politie woensdag om 0.30 uur een inbraak vast in de Cardijnstraat. Daar namen de daders twee horloges mee.

