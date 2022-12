Twee inbraken in Hasselt

Inbrekers sloegen dinsdag tussen 15.30 en 19.40 uur toe op de Runkstersteenweg in Hasselt. Ze drongen het huis binnen via een raam aan de achterzijde en gingen aan de haal met juwelen.

Ook in de Pijpersveldstraat werd een inbraak vastgesteld. Bij de politie kregen ze dinsdag om 18.20 uur een melding dat de daders via een raam op de eerste verdieping het huis hadden betreden. De buit is nog onbekend.

ppn