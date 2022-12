Meer dan 19 jaar cel voor man die ontvoering van gouverneur van Michigan beraamde

Een man die mee de ontvoering van de gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer had beraamd, is veroordeeld tot 19,5 jaar cel. Dat melden de Amerikaanse media. Hij was de vierde en laatste organisator van het ontvoeringsplan die zijn straf nog moest krijgen van een federale rechter.

Barry Croft Jr., een 47-jarige trucker uit de staat Delaware, maakte deel uit van een plan om Whitmer in 2020 te ontvoeren vanuit haar buitenverblijf en oefende ter voorbereiding met explosieven, aldus de aanklagers.

Vier mannen werden door de federale aanklagers vervolgd voor poging tot ontvoering, maar Croft kreeg met zijn 235 maanden wel de zwaarste straf. Hij werd de “spirituele leider” en de “ideeënman” van het plan genoemd, aldus de The Washington Post. Volgens persagentschap AP werd hij vergeleken met “een soort van sjeik bij IS”.

16 jaar cel

Dinsdag kreeg de 39-jarige Adam Fox, ook een leider van de groep, ook al zestien jaar cel voor het beramen van het plan. De twee werden in augustus schuldig bevonden aan samenzwering, Croft ook aan een klacht rond wapens. Twee anderen pleitten schuldig in 2021 en 2022 en gingen akkoord om te getuigen tegen Croft en Fox. Nog twee andere beklaagden werden in april vrijgesproken.

De mannen waren woedend over de coronabeperkingen die de Democrate Whitmer had opgelegd en hadden het gevoel dat hun recht op het dragen van een wapen bedreigd werd. Ze wilden de gouverneur ontvoeren en een brug opblazen, in de hoop een burgeroorlog te ontketenen.

De aanslag kon worden verijdeld, nadat de FBI geïnfiltreerd was in de groep. Veertien mensen werden opgepakt.

Met de veroordeling van Croft is het federale luik van het dossier afgerond. Daarnaast werden drie mannen eerder deze maand door een districtsrechter veroordeeld tot 7, 10 en 12 jaar voor hun hulp bij het uitwerken van een plan. Nog eens vijf mannen moeten in Antrim County, waar het vakantiehuis van Whitmer gelegen is, voor de rechter komen.