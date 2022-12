Wout van Aert onderuit tijdens verkenning in Diegem, toppers staan voor derde cross in drie dagen tijd: “De benen voelen aan als natte kranten”

Voor de derde dag op een rij komen de veldrijders in actie, al kregen ze vandaag wel enkele uurtjes extra om uit te rusten na de crossen in Gavere en Zolder. De Superprestigecross in Diegem staat namelijk al jaar en dag te boek als een avondcross bij kunstlicht, en dit jaar is het startuur zelfs nog wat later. De mannen starten pas om 20u45 vanavond.

Wie alvast goed geslapen zal hebben, dat is Lars van der Haar. De Nederlander werd dinsdag derde in Zolder en nam daarmee de leidersplaats over in het Superprestigeklassement. “Ik sta met hele goede benen aan de start, net zoals heel wat andere renners. En dat is zeker geen geintje”, verzekerde de guitige Nederlander. “Het is de derde dag op rij en dan ook nog eens zo’n late start, dat heb ik nog nooit in mijn carrière gedaan.”

Van der Haar ziet de extra uren niet als extra uren om te recupereren van gisteren. “Zo werkt het niet. Was het maar waar! Een paar dagen extra was beter geweest. Mijn benen voelen op training aan als natte kranten: ze vallen zo uit mekaar”, zwiert de Nederlander er nog een unieke uitspraak tegenaan.

“Maar we strijden allemaal met dezelfde wapens, al komen we hier ook nog eens een heel zwaar parcours tegen. We zullen serieuze verschillen zien”, voorspelt de Nederlander.

Van der Haar (r) hield Pidcock van het podium in Zolder. — © BELGA

Tom Pidcock: “De start moet me helpen”

De Britse wereldkampioen heeft een slechte generale repetitie achter de rug, want hij ging al tegen de grond op de balkjes tijdens de opwarming. “Het waren de eerste balkjes die ik deed sinds de Wereldbeker in Dublin. Het kan gebeuren”, vertelt de Brit die gisteren in Zolder vierde werd.

“Gisteren was een harde wedstrijd, hopelijk kan ik vandaag ook meestrijden.” Als traditioneel slechte starter ziet Pidcock ook een voordeel aan het parcours in Diegem: “De startzone is zeer kort. Hopelijk kan ik daardoor eens een goede start nemen.”

Wout van Aert: “We zijn aapjes die moeten luisteren”

“Ik ben zo goed mogelijk hersteld, maar ik voel wel dat het de derde dag op rij is”, voelt ook de Belgische kampioen de vermoeidheid. Van Aert windt er geen doekjes om dat hij geen fan is van het startuur: “Het breekt het ritme compleet. Ik had de start liever een uur vroeger gezien, maar het is wat het is. Uiteindelijk zijn wij aapjes die moeten doen wat we moeten doen”, klonk Van Aert toch hard. “Maar we zullen het beste van onszelf geven. Het wordt sowieso zaak van goed in te delen.”

Ook Van Aert ging tijdens de verkenning al eens tegen de grond, zonder al te veel erg. Ook opvallend: Van Aert won nog nooit in Diegem, zijn grote concurrent Mathieu van der Poel won dan weer zes (!) keer op rij. “Het is gewoon een parcours dat me minder goed ligt. Hem ligt het duidelijk supergoed, maar ik hoop vandaag verandering te brengen in die statistiek.”

