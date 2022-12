De laatste tv-clash tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts leverde een klassieker op

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts maken vrijdag in een Belgisch onderonsje wie zich plaatst voor de kwartfinales van het WK darts. Als de geschiedenis ons iets leert, dan is het dat ‘The DreamMaker’ de favoriet is.

Van den Bergh en Huybrechts hebben al vaak tegen mekaar gespeeld. Ze kennen elkaar dan ook al quasi hun hele leven. “Ik stond als klein manneke in het publiek voor hem”, aldus de 28-jarige Antwerpenaar in een dubbelinterview eerder dit seizoen. “In mijn eerste matchen tegen Kim heb ik een pak slaag gekregen, maar zo leer je het. Het is dus wel uniek dat wij samen de World Cup gooien. We zien mekaar soms ook meer dan onze eigen familie. En dan zitten we niet eens meer bij hetzelfde management. Toen aten we samen, kaartten we en deelden we een kamer.”

Als profs zitten de Belgische nummers één en twee aan dertien onderlinge duels. Daarvan won Van den Bergh er acht en Huybrechts vijf. De laatste keer dat ‘The Hurricane’ van zijn jongere landgenoot kon winnen, dateert van april 2021. Toen was Huybrechts met 6-4 te sterk voor Van den Bergh in de tweede ronde van Players Championship 11.

Sindsdien pakte ‘The DreamMaker’ telkens de overwinning:

19-10-2021: Van den Bergh - Huybrechts 7-2 (Players Championship 24)

31-10-2021: Van den Bergh - Huybrechts 10-8 (World Series Finals)

03-08-2022: Van den Bergh - Huybrechts 6-3 (Players Championship 22)

Vooral die tv-clash tijdens de kwartfinale van de World Series Finals van vorig seizoen was om duimen en vingers vanaf te likken. Zowel Van den Bergh als Huybrechts gooiden destijds 100 gemiddeld (100.30 tegen 100.63) en waren bijzonder efficiënt op de dubbels (10/24 tegen 8/14). Van den Bergh kwam 4-0 en 6-3 voor, maar zag Huybrechts terugkeren tot 7-7 en 8-8.

Huybrechts dwong ei zo na nog een beslissende leg af, maar miste een finish van 133. Waarna hij met 10-8 verloor. Van den Bergh zou uiteindelijk de finale halen, maar die verliezen van Jonny Clayton.

Voor Huybrechts wordt het overigens zijn tweede Belgische duel op een WK. In 2014 keek hij zowaar zijn broer Ronny in de ogen, een partij die hij won met 3-1. Intussen zit ‘The Hurricane’ aan zeventien overwinningen op een WK, niemand doet beter.

17 - Kim Huybrechts

12 - Dimitri Van den Bergh

3 - Erik Clarys

2 - Ronny Huybrechts, Mike De Decker