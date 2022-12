Moeder krijgt kinderbescherming over de vloer omdat ze zoontje ophaalde in “ongepaste outfit”

Er verschijnen regelmatig getuigenissen op sociale media van vrouwen die zich moesten bedekken van het personeel in een pretpark of in het vliegtuig omdat ze “te onthullende kledij” droegen. Maar volgens de Amerikaanse Anne Stover kan het nog iets erger. Naar eigen zeggen kreeg de moeder uit Eugene, Oregon de kinderbescherming over de vloer omdat ze haar zoontje van school had opgehaald in een outfit die een leerkracht ongepast vond. “Ze zeiden dat die persoon zich zorgen maakte omdat mijn borsten ontbloot waren”, aldus Stover die ook beelden van de outfit deelde op TikTok.