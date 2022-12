China keurt voor het eerst in anderhalf jaar buitenlandse games goed

Chinese regulatoren hebben voor het eerst in achttien maanden nog eens buitenlandse computerspellen goedgekeurd. Voor 44 internationale titels ging het licht op groen.

Peking nam de lucratieve videogamesector vorig jaar in het vizier omdat computerspellen volgens de Chinese regering te verslavend zouden zijn. Daarom bevroor ze in de zomer van 2021 alle nieuwe vergunningen gedurende negen maanden en kwamen er strenge beperkingen voor minderjarigen. De demarche maakte deel uit van een bredere overheidscampagne om de almaar machtiger wordende techsector in China te beteugelen.

In april hernamen de regulatoren het verlenen van licenties, maar tot nu toe kreeg geen enkel buitenlands spel nog een goedkeuring. Daar kwam woensdag eindelijk verandering in: aan 44 internationale games gaven ze hun fiat, voor het eerst sinds juni 2021. Daarnaast kregen ook 84 binnenlandse spellen deze maand een goedkeuring.

Pokémon

Een van de goedgekeurde buitenlandse games is Pokémon Unite, dat het Japanse Nintendo samen met Tencent ontwikkelde. Voor de Chinese techreus gaat het nog maar om de tweede titel die weer groen licht krijgt: vorige maand ging het om Metal Slug: Awakening, de eerste goedkeuring voor Tencent in anderhalf jaar.

Voor de gamingsector zijn de nieuwe vergunningen een opsteker. Het doet de hoop rijzen dat Peking de teugels weer laat vieren.