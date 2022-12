BV Hotspot. Comedians Urbanus en Amelie Albrecht wisselen mopjes uit in ‘serieuze vergadering’, Loïc Nottet viert kerst in de ‘Upside down’

2022 is bijna afgelopen en we kijken sinds Kerstmis allemaal uit naar de laatste tien seconden van het jaar. Onze BV’s zorgden daarom voor wat extra gezelligheid tijdens de afgelopen dagen. Zo wisselden comedians Amelie Albrecht en Urbanus mopjes uit in een ‘serieuze vergadering’, haalde Jamie-Lee Six de champagne al boven en werden Sieg De Doncker, Maureen Vanherberghen en hun dochter Nellie verrast door een laagje sneeuw.