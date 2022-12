Heb je eindelijk die feestjurk gevonden, dan moet je nog nadenken over wat je daaronder aantrekt. Hoewel een beha de meest voor de hand liggende keuze is, vaak is het niet de meest geschikte. Voor kleding met groot decolleté, vooraan of op de rug, ben je beter af met boob tape. Maar hoe breng je die juist aan? Wij deden de test.