Goed en slecht nieuws voor Chelsea: voorakkoord voor komst David Datro Fofana, Reece James staat maand extra aan de kant

Het 20-jarige Ivoriaanse toptalent maakt op 1 januari 2023 de overstap. Met de transfer zou 12 miljoen euro gemoeid zijn. Fofana verliet begin 2021 zijn vaderland voor Molde. Voor de Noorse club scoorde hij 24 keer en gaf hij 10 assists in 65 wedstrijden.

David Datro Fofana. — © ISOPIX

Woensdag werd ook bekendgemaakt dat Chelsea-verdediger Reece James weer hervallen in een knieblessure. James staat vermoedelijk nog eens een maand aan de kant. Bij zijn rentree moest de 23-jarige James dinsdagavond in de 53ste minuut van het duel tegen Bournemouth (2-0 zege) noodgedwongen gewisseld worden met pijn aan de knie.

Scanresultaten toonden woensdag aan dat hij hervallen is in zijn knieblessure die hem weghield van het voorbije WK in Qatar. James, die 15 caps telt bij de Engelse nationale ploeg, blesseerde zich in oktober aan de knie in de Champions League-match tegen AC Milan (0-2 zege).

Chelsea staat pas op de achtste plaats in de Premier League, met 21 punten uit 14 matchen. Van de top tien maakte het team van Graham Potter het laagst aantal doelpunten (17).