Nog tot 22 januari kan iedereen die niet akkoord is op het gemeentehuis een bezwaarschrift indienen tegen het project. Al zijn er ook andere manieren om je mening kenbaar te maken. — © zb

Leopoldsburg

Op de hoek van de Generaal De Krahestraat en de Nicolaylaan in het centrum van Leopoldsburg. plant een projectontwikkelaar 38 appartementen met ondergrondse parking. Het openbaar onderzoek loopt nog, maar nu al is duidelijk dat er tegenkanting is, getuige een anoniem protestbordje naast de aankondiging ter plekke.