Kouessan en Atina, die lerares is in het lager onderwijs. — © Raymond Lemmens

Herk-de-Stad

‘Mijn Beste Kerst Ooit’ sluit deze week af met Kouessan Akakpo Folly (36) en Atina Kwanten (30). Nobele onbekenden, maar niet voor Herkenaars want Kouessan baat in het centrum van Herk-de-Stad de barbierszaak Folly’s uit. “Mijn eerste Kerstmis in België was mijn saaiste ooit.”