Derde verdachte opgepakt in ‘drillrapmoord’ op Steven B.: 16-jarige uit Aalst wordt donderdag voorgeleid bij jeugdrechter

In het onderzoek naar de moord op de 16-jarige Steven B. uit Borgerhout is woensdag een derde verdachte gearresteerd, dat bevestigt het Antwerps parket. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Aalst. Hij zal donderdag worden voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde.

De 16-jarige Steven B. werd exact een week geleden, op woensdag 21 december, op enkele honderden meters van zijn woning doodgestoken door een groepje van drie jonge kerels. Die hadden hem opgewacht aan zijn ouderlijke woning op de Berchemlei in Borgerhout. B. probeerde nog te vluchten, maar kreeg wat verderop aan de Wapenstilstandlaan in Berchem verschillende messteken. “Terwijl hij op de grond lag, staken zijn belagers hem nog verschillende keren en zette het vervolgens op een lopen”, aldus het Antwerps parket. Hij overleefde het niet.

Diezelfde dag kon de politie twee verdachten, Saffi N. (18) en S. (16), arresteren aan het treinstation van Aalst. De 18-jarige Saffi N. uit Aalst werd een dag later voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen en werd aangehouden op verdenking van moord. Hij bekende dat hij aanwezig was bij de feiten, maar over welke rol hij gespeeld zou hebben legde hij geen verklaring af. De raadkamer in Antwerpen besliste maandag zijn aanhouding te verlengen. De 16-jarige medeverdachte S., ook uit Aalst, werd donderdag voor de jeugdrechter in Dendermonde geleid en is voor minstens drie maanden naar een gesloten jeugdinstelling gestuurd. “Hij werkt mee aan het onderzoek”, meldde zijn advocaat Dirk De Maerschalck.

Een derde verdachte werd al snel geïdentificeerd en opgespoord. Woensdag, een week na de feiten, kon de minderjarige door de speurders worden gearresteerd. “Het gaat om een 16-jarige jongen uit Aalst”, bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerps parket. “Hij zal donderdag worden voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde.”

Drillrap

De steekpartij zou een wraakactie onder zogenaamde drillrappers zijn, een fenomeen dat komt overgewaaid uit de VS waarbij jongeren in video’s pronken met extreem geweld. Volgens het parket lijkt er een link te zijn met een vecht- en steekpartij van eind oktober in het Centraal Station van Antwerpen.