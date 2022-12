Jani Kazaltzis heeft een nieuwe vriend: “Da’s mijn hoogtepunt van het jaar”

Jani Kazaltzis (43) is opnieuw gelukkig in de liefde. Dat vertelt tv-figuur in ‘Vrede op aarde’ woensdag. “Mijn hoogtepunt van het jaar? Ik ben van ’t straat.”

Hij vertelt het met de verlegen lachje dat hij een nieuwe liefde heeft. En voegt er meteen met een kwinkslag een kleine boodschap aan toe: “Stop met DM’en allemaal!” Een naam zegt hij niet, maar hij licht wel een tipje van de sluier op. “Hij werkt niet voor televisie,en niet in de sector. Ik weet hoe fucked up die mensen zijn. (lacht) Maar hij werkt voor een farmaceutisch bedrijf.” Evident om het luidop te zeggen was het ogenschijnlijk niet. “Ik ben wat nerveus, ik lijk wel zestien jaar: ja, ik heb een vriendje.”

Kazaltzis ging in 2020 met zijn vorige vriend uit elkaar, na een relatie van twaalf jaar. Veel wilde hij daar niet over kwijt, behalve in Kat zonder grenzen in een uitzending over ‘Liefde in moeilijke tijden’. Daar vertelde hij er voor het eerst voorzichtig over. Een hoge werkdruk van beiden had de relatie geen goed gedaan. “Wij hebben amper ruzie gemaakt. Eén keer om de vijf jaar. Ik zag mijn vriend alleen in het weekend of het verlengd weekend. Dus toen we samen waren, dacht ik: nu ga ik toch niet discussiëren over kleine dingen? Maar na twaalf, dertien jaar zijn er wel wat frustraties waar je dan niet over praat.” Kazaltzis merkte dat hij zich ook liet beïnvloeden door het clichébeeld van de perfecte relatie. “Je liefde moet perfect zijn, en je moet dit en dat doen en die ene foto hebben. Maar als ik had geweten dat je problemen mocht hebben, dat die soms nodig waren om sterker te worden, dan zou ik daar veel meer uit geleerd hebben.”