Onze tv-tips: oudejaarsavond, machtige spoorlijnen en een muzikaal trio

New Year’s Eve

Play5, do, 20.35u

De grote namen verdringen zich in deze film: Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Robert De Niro, Halle Berry, Hilary Swank. Ze spelen inwoners van New York die op hun manier de weg naar romantiek trachten te vinden in de loop van oudejaarsavond. De karakters zijn dik aangezet, maar daar kom je in dit soort films mee weg. Let op de bijdrage van Bon Jovi.

Rail Away

NPO 2, do, 19.55u

Een programma uniek in zijn soort. Al meer dan 25 jaar zie je op de Nederlandse televisie een programma over de meest unieke en betoverende spoorlijnen ter wereld. Je neemt een kijkje in de stuurcabine en geniet van de adembenemende uitzichten. Nog de hele kerstvakantie krijg je nieuwe afleveringen. Vandaag rijden we vanuit Oslo naars Fläm in Noorwegen.

Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart

Canvas, do, 22.35u

In deze documentaire volgen we het verhaal van Barry, Maurice en Robin Gibb, alias The Bee Gees. De popgroep schreef 1.000 liedjes en had 20 nummer 1-hits. Een intiem portret aan de hand van interviews met de oudste nog levende broer Barry, en archiefbeelden van Robin en Maurice. Met nooit eerder getoonde beelden en getuigenissen van onder anderen Eric Clapton, Noel Gallagher, Chris Martin … (tove)