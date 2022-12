Cijfers bewijzen: Club Brugge gaf onder Carl Hoefkens (iets) meer kansen weg, maar creëerde ook meer dan vorig seizoen

Voor het eerst sinds Juan Carlos Garrido in 2013 heeft Club Brugge nog eens zijn hoofdcoach ontslagen. Carl Hoefkens betaalt de rekening voor de tegenvallende resultaten. Op welke vlakken heeft Club gefaald onder Hoefkens? En wat is het verschil met vorig seizoen, toen blauw-zwart wel kampioen werd met matig voetbal? Een blik op enkele statistieken.

Veel balbezit

Club Brugge is het aan zijn status bijna verplicht om dominant te voetballen en dat deed het wel degelijk onder Hoefkens. Blauw-zwart heeft dit seizoen gemiddeld 59,1 procent balbezit, dat is iets meer dan twee procent meer dan vorig seizoen. Niemand in België heeft meer de bal dan Club.

Balbezit:

1. Club Brugge 59,1%

2. Antwerp 56,3%

3. Mechelen 53,8%

4. Anderlecht 53,8%

5. Gent 53%

Niemand trapt meer naar doel Uit dat balbezit moet er natuurlijk ook doelgevaar komen. En dat komt er wel degelijk. Gemiddeld trapte Club Brugge dit seizoen 13,49 keer per wedstrijd richting doel. Dat is ongeveer even veel als vorig seizoen (gemiddeld 13,29 schoten per wedstrijd). Ook op dit lijstje staat blauw-zwart helemaal bovenaan in België. Van die schoten gaat er 40,7 procent op doel. Ook dat is ongeveer even veel als vorig seizoen. Er zijn wel vier ploegen die meer van hun schoten kadreren, waaronder leider Racing Genk met 43,9 procent. Schoten per wedstrijd (op doel): 1. Club Brugge 13,49 (40,7%) 2. Genk 13,17 (43,9%) 3. Gent 12,24 (37,4%) 4. Antwerp 11,31 (34,1%) 5. Sint-Truiden 11,26 (32,9%)

Minder efficiënt

Een blik op de expected goals (xG) - het statistisch berekende verwachte aantal doelpunten – geven nog een beter zicht op de gecreëerde kansen en leert dat Club Brugge dit seizoen minder efficiënt is. Na achttien speeldagen heeft Club 35 goals gemaakt, terwijl het al 37,02 expected goals heeft, ofwel 2,06 expected goals per wedstrijd. Vorig seizoen scoorde Club méér dan verwacht: 80 doelpunten, terwijl het in totaal 78,95 expected goals, ofwel 1,97 expected goals per wedstrijd had.

Van alle ploegen in België heeft alleen RC Genk dit seizoen meer verwachte doelpunten dan Club. Gen, Antwerp en Cercle Brugge vervolledigen de top vijf en volgen al op ruime afstand.

Verwacht aantal goals (aantal goals):

1. KRC Genk 43,12 xG (45)

2. Club Brugge 37,02 xG (35)

3. Gent 30,42 xG (32)

4. Antwerp 29,55 xG (33)

5. Cercle Brugge 29,55 xG (25)

Meer kansen weggegeven Ook de expected goals against (xGA), het verwachte aantal tegengoals, is een interessante statistiek om te bekijken. Club Brugge kreeg dit seizoen 21 doelpunten tegen, terwijl de expected goals against van Club op 23,38 liggen. Met 1,30 verwachte tegendoelpunten per wedstrijd ligt dat cijfer iets hoger dan vorig seizoen (1,15 xGA per wedstrijd). Dat wil dus zeggen dat Club dit seizoen net iets meer kansen weggeeft. Liefst zes clubs geven minder kansen weg per wedstrijd, met Gent en Union als beste leerlingen van de klas. Leider Racing Genk geeft wel nog net iets meer kansen (1,33 xGA per wedstrijd) weg dan Club Brugge. Maar ze slikten nog maar zestien tegengoals. Dat is best opvallend. Verwacht aantal tegengoals (aantal tegengoals): 1. Gent 18,09 xGA (18) 2. Union 18,26 xGA (22) 3. Sint-Truiden 18,74 xGA (19) 4. Antwerp 19,48 xGA (20) 5. Anderlecht 20,1 xGA (20) 6. Charleroi 23,1 xGA (30) 7. Club Brugge 23,38 xGA (21) 8. Genk 23.94 xGA (16)

Niets is zwart-wit en er spelen nog tal van andere factoren mee in het voetbal, maar als we naar deze statistieken kijken, raden we de volgende coach van Club Brugge aan om iets meer defensieve zekerheid in te bouwen. Wie het ook wordt, de opvolger van Carl Hoefkens zal zijn handen vol hebben.