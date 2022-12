Man ontdekt “levende fossielen” tijdens bezoek aan populaire rotsformaties in Arizona

Adar Leibovitch (29) vond een groep speciale wezens tijdens zijn bezoek aan The Wave, een toeristische trekpleister in de Amerikaanse staat Arizona. In een ondiepe poel zwommen enkele triops, kreeftachtigen die al leefden in de tijd van de dinosaurussen. “Levende fossielen, de oudste wezens die nog bestaan”, klinkt het.

Triops zijn kleine zoetwaterschaaldieren die uit de Jura zouden stammen, het tijdperk dat zo’n 145 miljoen jaar geleden eindigde. Het uiterlijk van de wezentjes - die lijken op gepantserde kikkervisjes - is niet veel veranderd sinds versteende exemplaren van triops in rotsen werden gevonden, waardoor ze ook wel “levende fossielen” worden genoemd.

De eitjes van een triops kunnen volgens Leibovitch negen jaar overleven en komen pas uit als de omgeving gunstig is of als ze in het water belanden. Triops kunnen daardoor ook in aquariums gehouden worden. Liefhebbers moeten gewoon water toevoegen om de eitjes uit te broeden en kunnen dan zo’n 70 dagen - de levensduur van triops - genieten van hun prehistorische huisdieren.