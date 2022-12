‘Halve Belg’ Vincent Kriechmayr imponeert op de flanken van de Stelvio en wint WB-afdaling

De 31-jarige Oostenrijker Vincent Kriechmayr heeft woensdag op de wereldbekermanche alpijnse ski in het Italiaanse Bormio de afdaling op zijn naam geschreven. Met zijn zege mag ook België een beetje feestvieren, want hij is de zoon van een Bornemse moeder en een Oostenrijkse skileraar, maar komt dus wel uit voor het Alpenland.

Ondanks een stralende zon waren de omstandigheden in Bormio, op de flanken van de Stelvio, niet ideaal voor de afdaling. De race staat namelijk bekend voor haar mistige omstandigheden, en dat was ook nu het geval. De piste lag er bovendien ijzig bij en grote delen van de piste lagen in de schaduw waardoor sommige hobbels lastig op te merken waren voor de atleten.

Maar dat deerde de ‘halve Belg’ uit Bornem niet. Op de Italiaanse berg wist wereldkampioen Kriechmayr met een winnende chrono van 1:54.68 de Canadees James Crawford (1:55.08; +0.40) en de Noor Aleksander Aamodt Kilde (1:55.36; 0.68) voor te blijven. De Zwitser Marco Odermatt (1:56.14; +1.46) volgde als vierde.

In de Wereldbekerstand van de afdaling staat Kilde aan kop met 405 punten, voor Odermatt (306) en Kriechmayr (269). De Zwitser prijkt met 846 eenheden bovenaan de algemene WB-stand, voor Kilde (585).

Kriechmayer - wiens moeder nog steeds in Bornem woont - is een van de absolute toppers in de alpijnse ski. Begin 2021 kroonde hij zich in in Cortina D’Ampezzo tot tweevoudig wereldkampioen op de Super-G en de afdaling. Hij is daarmee de huidige wereldkampioen in beide disciplines, want de WK’s vinden plaats om de twee jaar. Donderdag volgt in Bormio nog de Super-G.