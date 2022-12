Ferm Meeuwen zorgt voor lichtpunt in donkere dagen

"We mochten 120 mooi uitgedoste dames verwelkomen in een lekker warme zaal, versierd met mooie en originele kerstdecoratie. Na een kort bezinningsmoment konden we genieten van een heerlijke kerstmenu, en werden er een aantal jubilarissen in de bloemetjes gezet. Om dan te eindigen met een sfeervolle ontspanning met een boodschap.Het was een prachtig feest en we namen die vibe mee naar huis om tijdens de feestdagen ook een lichtpunt te zijn voor anderen."